Григорий Лепс впервые рассказал о молодой возлюбленной, годящейся ему в дочери

В разговоре с журналистами на прошедшем накануне концерте „Ты мой герой“ Лепс опроверг слухи о том, что наслаждался отдыхом в обществе новой возлюбленной. Однако отметил, что сердце его сейчас действительно занято.

„Я сказал, что у меня есть девушка, но я не говорил, что она была со мной в Таиланде. Поделюсь, очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ею восхищаюсь, она — настоящая женщина. Она немножечко моложе меня, лет на 30“, — признался артист.

Имя девушки 60-летний музыкант предпочел оставить в тайне, рассказал только, что познакомились они случайно.

Напомним, в 2021 году музыкант развелся со своей теперь уже экс-супругой Анной Шаплыковой, вместе с которой был почти 20 лет. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван.