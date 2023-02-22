Григорий Лепс впервые рассказал о молодой возлюбленной, годящейся ему в дочери(1)
Недавно Григория Лепса заподозрили в новом романе — в середине января во время отдыха в Таиланде на его фото случайно засветилась таинственная девушка, — пишет mail.ru.
В разговоре с журналистами на прошедшем накануне концерте „Ты мой герой“ Лепс опроверг слухи о том, что наслаждался отдыхом в обществе новой возлюбленной. Однако отметил, что сердце его сейчас действительно занято.
„Я сказал, что у меня есть девушка, но я не говорил, что она была со мной в Таиланде. Поделюсь, очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ею восхищаюсь, она — настоящая женщина. Она немножечко моложе меня, лет на 30“, — признался артист.
Имя девушки 60-летний музыкант предпочел оставить в тайне, рассказал только, что познакомились они случайно.
Напомним, в 2021 году музыкант развелся со своей теперь уже экс-супругой Анной Шаплыковой, вместе с которой был почти 20 лет. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван.