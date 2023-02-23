Блондин Киркоров вышел в свет в дорогом пальто Dolce & Gabbana

Исполнитель дополнил образ черными ботинками, брюками и беретом и надел очки в тонкой оправе. В данном наряде он пришел на премьеру ленты „Нюрнберг».

„Я понял, почему режиссер Николай Лебедев выбрал мою песню „Если ты уйдешь“ к фильму. И даже теперь я буду исполнять ее по-особенному, включая все смыслы и краски любви“, — рассказал в соцсетях Киркоров.