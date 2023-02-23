23.02.2023, 15:36
Блондин Киркоров вышел в свет в дорогом пальто Dolce & Gabbana(3)
ФОТО: Youtube
Российский певец Филипп Киркоров вышел в свет в пальто итальянского бренда Dolce & Gabbana стоимостью около 5000 евро, — подсчитывает mail.ru.
Артист предстал в пальто, сшитом из джинсовой ткани разных оттенков. Согласно информации на сайте марки Dolce & Gabbana, данное изделие стоит 4975 евро.
Исполнитель дополнил образ черными ботинками, брюками и беретом и надел очки в тонкой оправе. В данном наряде он пришел на премьеру ленты „Нюрнберг».
„Я понял, почему режиссер Николай Лебедев выбрал мою песню „Если ты уйдешь“ к фильму. И даже теперь я буду исполнять ее по-особенному, включая все смыслы и краски любви“, — рассказал в соцсетях Киркоров.