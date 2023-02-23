Нежный танец с Харламовым и платье принцессы: Катерина Ковальчук отметила 30-летие

Еще недавно ходили слухи о том, что Катерина якобы рассталась с Гариком. Поводом для домыслов послужил тот факт, что влюбленные перестали появляться вместе на светских мероприятиях, более того, ездили на отдых раздельно. Как оказалось, судачили зря — актриса и шоумен до сих пор вместе.

Харламов нежно поздравил возлюбленную с 30-летием, исполнил для нее романтичные песни. Кульминацией вечеринки стал танец пары — во время него Гарик и Катерина, одетая в нежное платье принцессы, не могли отвести взгляд друг от друга.

Актриса встречается с Гариком уже несколько лет. Она прекрасно ладит с мамой возлюбленного. Так, на днях женщина посвятила Катерине трогательный пост в соцсети „Кудрявая красотка, кокетка, куколка. „Крепостная“, поздравляем с днем рождения!!! Будь счастлива, чудесная наша девочка!“ — расчувствовалась Наталья Харламова.