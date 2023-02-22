„Вон из квартиры!“ Агата Муцениеце подала в суд на Павла Прилучного

После развода пара поделила имущество: Павлу достался трехэтажный особняк в Подмосковье, а Агате — просторная квартира в Москве. В четырехкомнатных апартаментах актриса проживает с детьми, но, оказалось, что Прилучный до сих пор прописан у бывшей жены.

Теперь же терпение Агаты кончилось и она решила избавиться от лишнего обременения — выписать мужа, чтобы он не имел никакого отношения к жилью.

Павел мог бы отправиться в МФЦ и выписаться добровольно, но, видимо, мирным путем договориться не вышло. Отчего-то актер не стал идти навстречу экс жене и облегчать ей жизнь. Так что актрисе пришлось обратиться в суд, чтобы уладить этот вопрос с помощью Фемиды.

„В иске истец просит признать Прилучного Павла утратившим право пользования жилым помещением. Речь идет о квартире в Москве и требовании снять его с регистрационного учета. 6 марта будет предварительное слушание. Беседа между сторонами. Они могут прийти сами или их представители. А потом уже назначат дату рассмотрения. Решится в одно заседание или нет — это уже вопрос к судье. В зависимости от позиции сторон“, — прокомментировала пресс-служба районного суда.

„Безусловно, Павел, мог пойти самостоятельно и выписаться в МФЦ или подать заявление через приложение „Госуслуги“. Когда бывший супруг игнорирует и ограничивает в распоряжении имуществом, чтобы выписать его, нужно идти в суд. Даже если он не является сособственником вашей квартиры“, — уточняет адвокат Андрей Алешкин.

Он уверен, что решение по этому вопросу будет принято быстро — вряд ли Прилучный станет сопротивляться, тем более, ему есть где жить.