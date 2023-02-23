На киноэкраны выходит документальный фильм о всенародно любимом певце Георге Отсе

С 24 февраля на киноэкраны выходит документальный фильм Яака Ярвине „Баритон во фраке“. Фильм посвящен театрально-концертной деятельности певца Георга Отса. В фильме подчеркивается полярность необыкновенного певца: его исключительная скромность в отношении своего таланта, и в то же время приведены противоположные, восторженные мнения вспоминающих его современников. Совмещая эти два аспекта, фильм дает целостное представление о том, какой личностью был Отс. Часть фильма посвещена интервью с эстонскими, финскими и российскими певцами, которые когда-то выступали с Георгом Отсом на театральных и концертных подмостках. В фокусе фильма – Георг Отс, как оперный певец, певец оперетт и концертный исполнитель.