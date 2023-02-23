Певица Оксана Эрради дебютировала в роли актрисы в серии музыкальных короткометражных фильмов

Презентация первого эпизода „If You Go Away“ прошла в столичном кинотеатре Artis. Идея создания проекта возникла несколько лет назад. Так родилась серия „The World of a Woman“(„Мир Женщины“)

„Моя идея состоит в том, чтобы показать, какой разной бывает женщина , показать ее в разных характерах, обстоятельствах, а проиллюстрировать это хочется при помощи музыкальных и вокальных номеров. Для первого эпизода я записала кавер-версию песни французского шансонье Жака Бреля „Ne me quitte pas“. В мире она больше известна под английским названием „If You Go Away“(Если Ты Уйдешь)“, - говорит певица Оксана Эрради.

В прошлый четверг в кинотеатре Artis был полный аншлаг. После показа фильма среди публики в зале начались бурные обсуждения. Но, пожалуй, самым острым вопросом был вопрос о переживаниях и мыслях именно мужчины. Что же заставляет мужчину расстаться с женщиной и как порой не совпадают их миры.

У зрителей была прекрасная возможность пообщаться на эту тему с актером и фотохудожником Александром Ивашкевичем, который снялся в этом музыкальном фильме, а также является педагогом Оксаны по актерскому мастерству.

Оператор и режиссер проекта Николай Алхазов поделился с публикой деталями закулисья и создания музыкального фильма. „Радует то, что наша работа вызвала такой резонанс у зрителей . Я видела, что некоторые плакали.Значит результат достигнут“, - говорит певица Оксана Эрради.

Помимо дебюта в музыкальном видео, в декабре у Оксаны вышла новая авторская песня „The Milky Way“.