Объединение балтийских комиков Tallinn Stand Up подготовило приятный сюрприз для всех поклонников стендап-комедии

Уже седьмой год представители Tallinn Stand Up совершенствуют комедийные навыки и радуют своим ярким материалом жителей Эстонии, Латвии, Литвы, Великобритании, Швейцарии и других стран. В их активе – сотни выступлений, в том числе на одной сцене с такими известными комиками как Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Идрак Мирзализаде и многими другими.

Отчётные концерты объединения уже стали хорошей традицией. Для многих зрителей это отличная возможность услышать подборку лучшего свежего материала от самых опытных комиков за последние несколько месяцев. Как показывает практика – это всегда актуально, остро и, разумеется, очень смешно. Во время мероприятия будет вестись съёмка для YouTube.

Чтобы подготовиться к большим концертам, комики каждую неделю проводят несколько „открытых микрофонов“, где артисты проверяют новый материал и совершенствуют уже написанное. Шутят они на самые разные темы – от бытовых проблем до политики и от отношений до собственных комплексов. У каждого комика свой уникальный стиль и манера подачи материала.

Tallinn Stand Up ждёт всех 25 февраля в уютном зале Heldeke! Начало первого сеанса в 18:30, второго - в 21:00, двери открываются за полчаса до начала, просьба приходить вовремя! До начала каждого сеанса будет работать бар.

Мероприятие на русском языке. Будет вестись видеосъёмка для YouTube.

Вход 18+ Билеты в продаже на www.fienta.com