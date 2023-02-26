Чтение объединяет: какие украинские книги можно прочитать на эстонском и наоборот

Украинские книги в эстонском переводе

Сергей Жадан — „Депеш Мод“ ( Depeche Mode )

На страницах романа предстает „непричесанная“ и жесткая история взросления молодых харьковчан посреди межвременья 90-х. Это книга о подростках из рабочих районов Харькова, о тех, кто смотрел на мир того времени почти детским взглядом.

Сюжет

Действие начинается в июне 1993 года. Три друга должны срочно найти четвертого и сообщить о самоубийстве отчима: Саша Карбюратор должен успеть на похороны… Во время своего фантасмагорического путешествия герои встречают разных людей, вливают в себя литры спиртного, переживают дружбу, надежду, предательство и отчаяние...

В тех, кто пережил мрачную эпоху девяностых, книга разбудит ностальгию по юности. Тем, кто её не застал, роман покажет, „как делать не надо“.

Андрей Курков — „Дневник Майдана“ ( Ukraina päevik )

Книга основана на личных записях писателя 2013–2014 годов о жизни во время революции в Украине и вооруженного конфликта на востоке страны.

Сюжет

Когда на Майдане начались столкновения, Андрей жил со своей женой Елизаветой и их тремя детьми в самом сердце Киева, видел с балкона дым горящих баррикад, слышал стрельбу и взрывы. Это была жизнь в ожидании войны, в ситуации, когда не знаешь, что принесет новый день.

Автор повествует о столкновениях между демонстрантами и спецназом в Киеве, бегстве Виктора Януковича и отношениях между ведущими украинскими политиками, аннексии Крыма и российском вторжении на восток страны. Между дневниковыми записями Курков обращается к истории Украины, желая понять причины таких драматических событий и представить, как остановить кровопролитие.

*В 2018 году автор выпустил книгу „Дневник Майдана и войны“, дополнив ее новыми главами о том, как продолжилась война на востоке Украины.

Романа Романишин и Андрей Лесив — „Война, изменившая Рондо“ ( Sõda, mis muutis Rondot )