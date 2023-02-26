Чтение объединяет: какие украинские книги можно прочитать на эстонском и наоборот(6)
В рассказах, сказках и стихах — душа народа, и знакомство с иной культурой часто начинается с книг. Библиотека украинской общины „Спiльно“ познакомит вас с произведениями украинских и эстонских авторов, переведенными на языки друг друга.
Украинские книги в эстонском переводе
Сергей Жадан — „Депеш Мод“ (Depeche Mode)
На страницах романа предстает „непричесанная“ и жесткая история взросления молодых харьковчан посреди межвременья 90-х. Это книга о подростках из рабочих районов Харькова, о тех, кто смотрел на мир того времени почти детским взглядом.
Сюжет
Действие начинается в июне 1993 года. Три друга должны срочно найти четвертого и сообщить о самоубийстве отчима: Саша Карбюратор должен успеть на похороны… Во время своего фантасмагорического путешествия герои встречают разных людей, вливают в себя литры спиртного, переживают дружбу, надежду, предательство и отчаяние...
В тех, кто пережил мрачную эпоху девяностых, книга разбудит ностальгию по юности. Тем, кто её не застал, роман покажет, „как делать не надо“.
Андрей Курков — „Дневник Майдана“ (Ukraina päevik)
Книга основана на личных записях писателя 2013–2014 годов о жизни во время революции в Украине и вооруженного конфликта на востоке страны.
Сюжет
Когда на Майдане начались столкновения, Андрей жил со своей женой Елизаветой и их тремя детьми в самом сердце Киева, видел с балкона дым горящих баррикад, слышал стрельбу и взрывы. Это была жизнь в ожидании войны, в ситуации, когда не знаешь, что принесет новый день.
Автор повествует о столкновениях между демонстрантами и спецназом в Киеве, бегстве Виктора Януковича и отношениях между ведущими украинскими политиками, аннексии Крыма и российском вторжении на восток страны. Между дневниковыми записями Курков обращается к истории Украины, желая понять причины таких драматических событий и представить, как остановить кровопролитие.
*В 2018 году автор выпустил книгу „Дневник Майдана и войны“, дополнив ее новыми главами о том, как продолжилась война на востоке Украины.
Романа Романишин и Андрей Лесив — „Война, изменившая Рондо“ (Sõda, mis muutis Rondot)
Это сказка о том, что война не имеет сердца и не понимает ни одного языка, зато вредит всем и на каждом оставляет шрамы. А еще эта книга — повод для вдумчивого разговора с детьми (и не только) о том, что происходит сейчас в мире.
Сюжет
В городе Рондо живут трое друзей — Данко, Фабиян и Зирка. Но однажды, в самый обычный день, в их жизнь вторгается Война — олицетворение абсолютного зла — угрожая разрушить всё, что им дорого, разрушая жизнь и красоту. Все попытки избавиться от неё тщетны. Однако Данко обнаруживает её уязвимость, которая и спасает жителей города: Война боится света и хорового пения!
„Часто родители не знают, как объяснить своим детям, что такое война и почему она пришла в их дома. Мы решили создать иллюстрированную книгу, которая может стать отправной точкой для такого искреннего разговора между детьми и их родителями о том, что происходит“, — рассказала Романа Романишин изданию Telegraf.
В 2015 году книга вошла в число победителей конкурса Bologna Ragazzi Award. „Война, изменившая Рондо“ получила специальное отличие жюри в категории Новые Горизонты (New Horizons). Также она включена в каталог международного сообщества „Picturebook Makers“, где собраны детские книги лучших авторов мира.
Марьяна Савка — „Сказка про Старого Льва“ (Lugu vanast lõvist)
Эта сказка – настоящая визитка города Львова, передавшая его волшебную атмосферу в стихотворной форме.
Сюжет
Старый Лев устал царствовать и поселился в великолепной мансарде с окнами, выходящими на Рыночную площадь Львова. Однажды во время дождя потолок его дома начал течь. Лев попросил помощи в ремонте у своих близких друзей — Крокодила, Слона и Жирафы. Как только друзья прибыли во Львов, с ними начали происходить удивительные истории.
В 2012 году книга вошла в каталог White Ravens (Белые вороны) Международной библиотеки для молодежи.
Лариса Денисенко — „Майя и ее мамы“ (Maia ja sõbrad)
У девочки Майи не одна, а две мамы, которые ее любят! Но книга не только о ней! Девочка рассказывает в ней о семьях своих 17 одноклассников. И читатель понимает: „традиционные“ и „нетрадиционные“ семьи — миф, правильнее говорить о семьях любящих и нелюбящих.
Книга знакомит читателя с сестрами „из пробирки“ Соломией и Софийкой, Раисой, которой пришлось покинуть аннексированный Крым, Кириллом, который живет в интернате и другими школьниками разных национальностей и с уникальной семейной историей. Важную роль в жизни класса играет и учительница Юлия.
„Это — человек, который говорит с детьми на понятном языке о важных вещах. Она рассказывает о терпимости, объясняет, почему нельзя насмехаться над внешними недостатками человека, что такое личное пространство, почему важно уважать звучание имени. И, например, в книге есть белоруска Аксана, которая настаивает на том, что она — именно Аксана, а не Оксана“, — отмечает Лариса Денисенко.
Эстонские книги на украинском
Эпп Петроне — „Наша Эстония“ (Meie Eesti)
Познавательная детская книга с наклейками „Наша Эстония“ писательницы Эпп Петроне вышла к 100-летию Эстонской Республики и получила огромную популярность среди эстоноязычных и русскоязычных читателей. Она трижды входила в тройку самых продаваемых книг Союза издателей Эстонии. В прошлом году её перевели на украинский язык — в том числе для того, чтобы помочь с адаптацией детям, вынужденным перебраться в Эстонию из-за войны.
Читатели узнают, кто стал первым президентом Эстонии, откуда на мухуских юбках жёлтые полоски, что такое горючий сланец и чем интересно болото Соомаа. Они познакомятся с эстонской природой и национальной кухней, а также попутешествуют с героиней книги – любознательной девочкой Аней – по самым интересным уголкам страны - от острова Сааремаа до старинной шахты в Кохтла-Нымме.
Ильмар Томуск — „Друзья Волка“ (Hundi Sõbrad)
Сказка Ильмара Томуска „Друзья Волка“, переведена на украинский поэтессой Ирэной Павлюк. Тема книги одна из самых важных: друг познаётся в беде!
Cюжет
Лесные звери вовсю празднуют Рождество и дарят друг другу подарки. Волк получает в подарок коньки, о которых давно мечтал, и идёт покататься на озеро. Но, поскользнувшись на новых коньках, падает и травмирует лапу. Кажется, что среди животных у Волка много друзей, которым он раньше помогал. Кто же выручит его и поможет попасть домой?
Эно Рауд — „Муфта, Полботинка и Моховая Борода“ (Naksitrallid)
Книги о приключениях трёх добрых сказочных существ — накситраллей, созданных фантазией писателя Эно Рауда, известны далеко за пределами Эстонии. В своих историях автор нередко обращается к теме сохранения природы и биологического равновесия.
В 1974 году первая книга о накситраллях принесла автору Почётный диплом международной литературной премии имени Ханса Кристиана Андерсена.
Сюжет
Накситралли — маленькие, похожие на гномов человечки, путешествуют по городам и лесам, приходя на помощь людям и животным в трудной ситуации, а иногда и сами попадая в переделки. Дружеская преданность, находчивость и чувство юмора им всегда помогают.
„Ежи и пингвины“. Сборник эстонских стихов для детей (Siilid ja pingviinid : eesti lasteluuletused)
Двуязычный сборник стихов, написанных эстонскими авторами, может стать ступенькой для маленьких и взрослых в изучении эстонского языка и простой возможностью познакомиться с новой культурой. Стихи перевела на украинский язык поэтесса Катя Новак, иллюстрировала сборник художница Катрин Кяев.
Марге Пярнитс — „Черника и яростный бег“ (Mustikas ja maruline jooks)
Писательница Марге Пярнитс выпустила книгу о приключениях своей собаки Черники, погрузив читателя в скрытый от людей мир запахов и звуков, где проходит жизнь любого пса. На украинский эту историю перевела Алина Паас. Красивейшие акварельные иллюстрации для нее создала художница Анна Рязанова, переехавшая в Тарту из Харькова с началом войны в Украине.
„Мы вместе начали делать детскую книгу, но можно сказать, что иллюстрации Анны превратили ее в небольшой художественный альбом. Сам рассказ прост и лаконичен, но художница привнесла в него множество мелких деталей, которые по-новому преподносят его читателю“, — делится впечатлениями от сотрудничества Марге Пярнитс.