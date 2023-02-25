25.02.2023, 10:00
Концерт Инстасамки в Таллинне снова перенесли. Почему артисткой интересуется СГБ?(3)
ФОТО: | isiklik arhiiv
Инстасамку (настоящее имя Дарья Зотеева), популярную в Восточной Европе хип-хоп исполнительницу и блогера, 18 февраля ждали с концертом в Таллинне в ночном клубе MJClub. Концерт не состоялся. Теперь концерт анонсирован 21 апреля, а в соцсетях гуляет новость о том, что Инстасамка, возможно, финансово поддержала российскую армию.
В России 22-летнюю рэпершу сравнивают с американской звездой Cardi B. За свою шестилетнюю карьеру ее много критиковали на родине — звезда дает провокационные шоу, замешана в различных скандалах и относится к своим поклонникам с презрением. Правда, это только увеличило ее популярность. Например, ее последний хит „За деньги да“ занимает высокие места в украинских хит-парадах поп-музыки.