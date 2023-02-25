Концерт Инстасамки в Таллинне снова перенесли. Почему артисткой интересуется СГБ?

В России 22-летнюю рэпершу сравнивают с американской звездой Cardi B. За свою шестилетнюю карьеру ее много критиковали на родине — звезда дает провокационные шоу, замешана в различных скандалах и относится к своим поклонникам с презрением. Правда, это только увеличило ее популярность. Например, ее последний хит „За деньги да“ занимает высокие места в украинских хит-парадах поп-музыки.

Между тем пользователи соцсетей в Латвии, куда артистка также должна была приехать с концертом, еще в январе писали о том, что Инстасамка может быть одной из тех российских артисток, которым следует запретить въезд в Латвию, потому что она якобы жертвовала деньги оккупационной армии и не осуждала вторжение России в Украину. Сама артистка 14 февраля написала в своем Telegram-канале: „Я ни на что не жертвовала“.