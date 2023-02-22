В Доме Хопнера состоится лекция-дегустация „История шоколада“

Во время лекции историк искусства Эвелина Ведом расскажет об истории шоколада, а также о его изображениях в искусстве. С момента своего появления в Европе шоколад остается атрибутом роскоши и изысканности, который вдохновлял мастеров прошлого и знаменитых дизайнеров современности. Каким образом и кому подавался к столу шоколад в Галантном XVIII веке, как изменился рецепт приготовления этого лакомства в XIX веке, чем отличаются рецепты приготовления шоколада в разных странах сегодня? Подробно поговорим обо всем этом, не забудем и об эксклюзивной упаковке шоколада, над которой трудились известные художники и дизайнеры, а также о знаменитых произведениях мирового искусства, которые так или иначе с ним связаны.

После выступления Эвелины Ведом слушатели лекции смогут попробовать настоящий шоколад, предоставленный магазином „Choco Boutique“, где можно приобрести конфеты и шоколад премиум-класса. Представители этого бутика дополнят дегустацию рассказом о своем шоколаде. Участники мероприятия сами смогут почувствовать и сравнить вкус шоколада, изготовленного из какао-бобов с разными местами происхождения. Также каждый слушатель лекции получит небольшой сладкий подарок с собой.

Поговорим об увлекательных сюжетах в истории шоколада и продегустируем эксклюзивные лакомства — 8 марта в Доме Хопнера.

Эвелина Ведом – историк искусства и переводчик издательства Художественного музея Эстонии. Многие знают ее как организатора и куратора выставок исторического костюма в замке Фалль и коллекционера фарфора, её экскурсии и лекции всегда пользуются большой популярностью у публики.

Магазин шоколада „Choco Boutique“ открылся осенью прошлого года в Старом городе на улице Вооримехе 5 и уже успел полюбиться шоколадным гурманам, а также завоевать своих постоянных клиентов. В магазине можно всегда найти качественный шоколад от различных шоколатье со всего мира, шоколадные конфеты и прочие сладости.