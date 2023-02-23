23.02.2023, 11:30
Эпичность зашкаливает! Пол Маккартни и Ринго Старр записывают альбом с Rolling Stones
ФОТО: | REUTERS
Экс-участники Bealtes Пол Маккартни и Ринго Старр принимают участие в записи нового альбома Rolling Stones. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.
Инсайдеры уточнили, что Пол Маккартни записывает басовые партии для альбома. Неизвестно, в записи скольких песен приняли участие музыканты Beatles.
Еще в 2021 году фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер анонсировал выход нового альбома, заявив, что готово много новых песен. Месяц назад гитарист Кит Ричардс подтвердил, что группа готовит к выходу новую песню.