Шоубиз
23.02.2023, 11:30

Эпичность зашкаливает! Пол Маккартни и Ринго Старр записывают альбом с Rolling Stones

 
Former Beatles Ringo Starr and Paul McCartney attend the world premiere of 'The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years' in London
Former Beatles Ringo Starr and Paul McCartney attend the world premiere of 'The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years' in London
ФОТО: NEIL HALL | REUTERS

Экс-участники Bealtes Пол Маккартни и Ринго Старр принимают участие в записи нового альбома Rolling Stones. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

Инсайдеры уточнили, что Пол Маккартни записывает басовые партии для альбома. Неизвестно, в записи скольких песен приняли участие музыканты Beatles.

Еще в 2021 году фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер анонсировал выход нового альбома, заявив, что готово много новых песен. Месяц назад гитарист Кит Ричардс подтвердил, что группа готовит к выходу новую песню.

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