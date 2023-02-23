Эпичность зашкаливает! Пол Маккартни и Ринго Старр записывают альбом с Rolling Stones

Инсайдеры уточнили, что Пол Маккартни записывает басовые партии для альбома. Неизвестно, в записи скольких песен приняли участие музыканты Beatles.

Еще в 2021 году фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер анонсировал выход нового альбома, заявив, что готово много новых песен. Месяц назад гитарист Кит Ричардс подтвердил, что группа готовит к выходу новую песню.