Алексей Панин анонсировал работу над фильмом с покинувшими Россию актерами

„В Испанию приехал режиссер Роман Качанов, снявший „ДМБ“, „Даун Хаус“, с которым мы сейчас будем снимать полный метр, в котором, вероятно, снимется Face (признан в РФ иноагентом)“, — заверил Панин, добавив, что в проекте также могут сняться и другие артисты, покинувшие Россию.

Он уточнил, что после переезда в Испанию по-прежнему гастролирует по зарубежным странам. Однако, по словам Панина, формат его работы изменился, так как раньше параллельно с гастролями он снимался в 4-5 фильмах, но сейчас у него такой возможности нет. Панин также не исключил вероятности того, что откажется от российского гражданства, если получит паспорт другой страны.