Кадри Кыусаар рассказала о своих отношениях с Хансом Х. Луйком, когда она была несовершеннолетней: я не могу представить, что буду вести себя так с кем-то, кто моложе меня

По словам Кыусаар, ей было 15-16 лет, когда у нее завязался роман с медиа-бизнесменом и журналистом Хансом Х. Луйком, который был старше ее на 19 лет.

По словам гостя программы, в этих любовных отношениях было много психологического насилия, что разрушительно сказалось на ее психическом здоровье. „У меня были травмирующие отношения с мужчиной, который был старше, который воспользовался своим положением“, — сказала Кыусаар, баллотирующаяся от социал-демократов. „Это косвенно и мой #metoo“.

„Сегодня я не могу себе представить, что буду вести себя так с кем-то моложе меня, что буду так эмоционально манипулировать им“, — сказала Кыусаар в радиопрограмме Äripäev „Edukad naised“. Чтобы проиллюстрировать это, Кыусаар также привела в эфире примеры того, как мужчина вдвое старше ее играл ее чувствами и как она попала в опасную для жизни ситуацию, находясь с ним в одной компании.

Луйк: Кадри приглашала меня в гости уже после окончания отношений

„Кадри в те далекие времена была автором приложения, занимающегося культурой, Eesti Ekspress Areen, но в редакции я с ней не контактировал. Мы впервые встретились и потанцевали на зимней вечеринке „Экспресса“, — рассказал Луйк Kroonika.

По словам Луйка, их связывал интерес к культуре. „Кадри отлично знала литературу, которую любила цитировать наизусть. Были романтические времена, но я не из тех, кто откровенничает на личные темы, — сказал он.

По словам Луйка, Кыусаар не упрекала его ни в чем даже после окончания их отношений. „ Мы с Кадри и ее мужем-ученым, с которым у них двое детей, в последнее время несколько раз встречались, чтобы вместе провести время, и, в конце концов, спустя годы после того, как наши отношения закончились, Кадри с радостью приглашала меня и наших друзей на летний отдых в Пярну, — сказал Луйк. „Что бы у нее были ко мне претензии - это даже не приходило в голову“.

Ханс Х. Луйк — крупный предприниматель, ответственный издатель Eesti Ekspress и владелец Delfi Media.