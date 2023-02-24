Онколог сделал предположение о жизни Заворотнюк после выписки из клиники

Он отметил, что, когда человек прожил с раком четыре года, как Заворотнюк, врачи применяют не только стандартные методы терапии. „С глиобластомой ведь какая история: для этой болезни нет официальной терапии второй линии. Это значит, что если пациенту провели операцию, лучевую и химиотерапию, но у него возник рецидив, стандартной схемы лечения уже не существует. Дальше уже начинается искусство“, — сказал он.

По словам врача, самочувствие артистки зависит от размеров ее опухоли, которые неизвестны. „Если опухоль занимала полмозга, то, конечно, человек изначально инвалид. А если глиобластома была небольшая и с успехом удалена, то человек ведет обычный образ жизни. И его болезнь заметна не более, чем у пациента, например, с артритом. В целом, качество жизни пациентов с опухолями центральной нервной системы, конечно, снижено, но многие могут себя обслуживать“, — отметил он.

В случае с Заворотнюк важной может оказаться реабилитация. „При реабилитации восстанавливают двигательную активность, речь, умение читать, писать, социальную и психологическую адаптацию. Даже виртуальную реальность используют: например, в специальных очках человек глазами „стреляет“ в какие-то предметы, чтобы выработать координацию движений. Это целые комплексные программы — совершенно другой мир, который может вернуть пациента к жизни“, — заключил врач.