Харви Вайнштейну добавили еще 16 лет тюрьмы

СМИ и поклонники голливудского кинематографа уже стали забывать о скандальном продюсере Харви Вайнштейне. Мужчина уже отбывает 23-летний срок по делу об изнасиловании и сексуальном насилии. Но, как сообщают журналисты, теперь его приговорили еще к 16 годам тюрьмы по делу об изнасиловании. По сути, теперь Харви гарантированно проведет за решеткой остаток своей жизни.

Вынесение приговора состоялось накануне в Калифорнии спустя почти два месяца после того, как присяжные признали Вайншейна виновным по трем пунктам обвинения, связанным с сексуальными преступлениями.

За последние пять лет более сотни женщин заявили о том, что голливудский магнат домогался их, насиловал или предлагал свою помощь в получении ролей в кино в обмен на сексуальный контакт. От части обвинений за неимением доказательств Харви удалось избавиться в 2018-м году с помощью адвокатов, но избежать тюремного заключения все-таки не получилось.