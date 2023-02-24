Амаяк Акопян тяжело болен, но боится операции и переезда к сыну в „поганую“ Америку

„Я боюсь, — признался Акопян. — Во-первых, организм может не принять эти железки и начать отторгать. А во-вторых, я сейчас нахожусь в том возрасте, когда любое хирургическое вмешательство небезопасно“.

По словам артиста, он не принимает приглашение сына приехать к нему в США. „Я говорю: „Ты что, сынок? Твой папа — патриот. Дедушка — великий патриот. А ты хочешь, чтобы я в эту поганую Америку поехал, где сумасшедшие люди у власти?» — сказал Акопян.

Он также признался, что живет на пенсию (около 275 евро в месяц) и берёт понемногу денег на жизнь из своих накоплений. При этом, по словам Акопяна, он никогда не просит финансовой помощи у сына, потому что у него „много своих хлопот“.