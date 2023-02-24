Алла Пугачева и Максим Галкин посетили концерт Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве

На кадрах видно, как супруги под овации публики проходят к своим местам на первом ряду.

В сентябре 2022 года стало известно, что Пугачева уехала с детьми в Израиль без обратного билета. По данным СМИ, семья живет в Кесарии в доме брата Галкина Дмитрия и планирует приобрести собственную недвижимость. Судя по соцсетям Галкина, он ведет активную концертную деятельность во многих странах.