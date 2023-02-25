ВИДЕО | Дмитрий Назаров в стихах высмеял новую российскую цензуру

Актер Дмитрий Назаров опубликовал в соцсетях стихотворение на тему своего увольнения из МХТ имени Чехова. В нем звезда сериала „Кухня“ пошутил, что его в театре и кино заменит Иван Охлобыстин, а актрису Лию Ахеджакову — Владимир Машков.