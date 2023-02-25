25.02.2023, 11:30
ВИДЕО | Дмитрий Назаров в стихах высмеял новую российскую цензуру(13)
ФОТО: Youtube
Актер Дмитрий Назаров опубликовал в соцсетях стихотворение на тему своего увольнения из МХТ имени Чехова. В нем звезда сериала „Кухня“ пошутил, что его в театре и кино заменит Иван Охлобыстин, а актрису Лию Ахеджакову — Владимир Машков.
„А можно лица переставить чисто, // Убрав предателей, бездарных дураков. // Назарова заменит Охлобыстин, // А Ахеджакову — талантливый Машков“, — сказал Назаров.
Актер вместе с женой Ольгой Васильевой сейчас находится в Израиле. В середине января Назарова уволили из МХТ имени Чехова.
В феврале театр „Современник“ снял с репертуара спектакль с Лией Ахеджаковой. Актриса работала в театре с 1977 года. Ахеджакова, как и Назаров, высказывались против спецоперации России на Украине.