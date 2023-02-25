ВИДЕО | К годовщине российской агрессии Максим Покровский выпустил песню на украинском языке

„Мы видим ежедневные сводки с новыми разрушениями и жертвами. Сотни тысяч людей погибли или получили ранения, миллионы потеряли свои дома и были вынуждены уехать из родной страны без понимания, когда они смогут вернуться. Это горе, которое невозможно оценить в цифрах. В этот день мы хотим сказать: „Мы с вами! Душой и делом“. Мы провели уже не один благотворительный концерт, поддерживали и помогали собирать средства в помощь украинским больницам и беженцам. И будем продолжать помогать столько, сколько потребуется. Пока не перестанут летать ракеты, пока люди не вернутся в свои дома, пока не наступит мир“, — сообщают музыканты в аннотации.