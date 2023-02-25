Пэрис Хилтон назвала сына в честь деда, оставившего ее без наследства

Месяц назад 42-летняя Пэрис впервые стала мамой, воспользовавшись услугой суррогатной матери. Накануне знаменитая блондинка и ее муж Картер Реум сообщили как назвали малыша. „Моего прекрасного мальчика зовут Феникс Бэррон Хилтон Реум. И мы с Картером так гордимся тем, что он появился на свет“, — заявила она в своем подкасте This Is Paris.

Также светская львица пояснила, почему решила выбрать имя, олицетворяющее мифологического героя: „В Фениксе есть несколько хороших ориентиров в поп-культуре. И важно что, когда пламя вспыхивает, а затем гаснет — феникс восстает из пепла, чтобы снова летать. <…> Я хочу, чтобы мой сын рос, зная, что катастрофы и триумфы проходят через всю нашу жизнь. И что это должно давать нам большую надежду на будущее“, — отметила Хилтон.

Месяц назад 42-летняя Пэрис впервые стала мамой, воспользовавшись услугой суррогатной матери. Накануне знаменитая блондинка и ее муж Картер Реум сообщили как назвали малыша. „Моего прекрасного мальчика зовут Феникс Бэррон Хилтон Реум. И мы с Картером так гордимся тем, что он появился на свет“, — заявила она в своем подкасте This Is Paris.

Также светская львица пояснила, почему решила выбрать имя, олицетворяющее мифологического героя: „В Фениксе есть несколько хороших ориентиров в поп-культуре. И важно что, когда пламя вспыхивает, а затем гаснет — феникс восстает из пепла, чтобы снова летать. <…> Я хочу, чтобы мой сын рос, зная, что катастрофы и триумфы проходят через всю нашу жизнь. И что это должно давать нам большую надежду на будущее“, — отметила Хилтон.