„Оно“ Стивена Кинга получит приквел-сериал

„В подростковом возрасте мы по очереди читали главы романа Стивена Кинга „Оно“, пока толстая книга в мягкой обложке не развалилась на куски, — говорится в заявлении Мускетти. — Это эпическая история, в которой есть множество вещей, намного превосходящих то, что мы могли бы отразить в наших фильмах. Нам не терпится поделиться глубиной романа Стива со всем его сердцем, юмором, человечностью и ужасом“.