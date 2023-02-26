„Оно“ Стивена Кинга получит приквел-сериал
Многосерийный приквел фильма ужасов „Оно“ находится в разработке стримингового сервиса HBO Max. Как сообщает THR, производством проекта занимаются режиссер оригинальной ленты Андрес Мускетти, Барбара Мускетти и Джейсон Фукс.
Рабочее название сериала — „Добро пожаловать в Дерри“.
„В подростковом возрасте мы по очереди читали главы романа Стивена Кинга „Оно“, пока толстая книга в мягкой обложке не развалилась на куски, — говорится в заявлении Мускетти. — Это эпическая история, в которой есть множество вещей, намного превосходящих то, что мы могли бы отразить в наших фильмах. Нам не терпится поделиться глубиной романа Стива со всем его сердцем, юмором, человечностью и ужасом“.
Известно, что сюжет сериала развернется в 1960-е годы после пробуждения монстра Оно. Шоу раскроет тайну происхождении клоуна Пеннивайза и расскажет о загадках города Дерри.
Других подробностей о проекте, включая актерский состав, нет. Неизвестно, вернется ли актер Билл Скарсгард к знаменитой роли Пеннивайза.
Фильмы „Оно“ были кассовыми лидерами: первый заработал $700 млн по всему миру в 2017 году, а его продолжение собрало $473 млн в 2019 году.