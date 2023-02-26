Анастасия Заворотнюк неожиданно появится на экране в новой роли

„Мы снимали в 2017 или 2018 году, точно уже не вспомню. Почему сериал так долго лежал на полке, для меня загадка. Так бывает и с хорошими, и с плохими фильмами — это какая-то внутренняя политика телеканалов. Такое ощущение, что иногда про проекты просто забывают“, — рассказал Нахабцев.