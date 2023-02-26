Анастасия Заворотнюк неожиданно появится на экране в новой роли(2)
Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале „Приставы“ режиссера Владимира Нахабцева. Но есть нюанс: проект снимался еще до болезни актрисы, у которой несколько лет назад диагностировали опухоль мозга, — уточняет Gazeta.
„Мы снимали в 2017 или 2018 году, точно уже не вспомню. Почему сериал так долго лежал на полке, для меня загадка. Так бывает и с хорошими, и с плохими фильмами — это какая-то внутренняя политика телеканалов. Такое ощущение, что иногда про проекты просто забывают“, — рассказал Нахабцев.
Также режиссер поделился подробностями о роли Заворотнюк, которая появится в двух сериях шоу.
„Она играет судью, которая отправила преступника за решетку. А отсидев, он стал ей мстить, и приставы пытаются ее защитить. Настя очень тонкий, теплый человек и профессиональная актриса. У меня от нее одни сплошные положительные эмоции“, — подытожил он.
Помимо Заворотнюк в проекте также снялся Алексей Чадов.