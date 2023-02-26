Мэйси Уильямс рассталась с бойфрендом после 5 лет отношений

„Конец эры. Мы с Рубеном приняли решение расстаться“, — написала актриса и попросила поклонников не досаждать ей и Рубену лишними расспросами.

Исполнительница роли Арьи Старк отметила, что с тех пор, как она встретила Селби, их „связь всегда была важной частью их карьер… и так будет продолжаться“.