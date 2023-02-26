26.02.2023, 18:06
Мэйси Уильямс рассталась с бойфрендом после 5 лет отношений
ФОТО: | AFP
Звезда сериала „Игра престолов“ Мэйси Уильямс рассталась во своим бойфрендом Рубеном Селби после пятилетнего романа, сообщает Page Six. Уильямс и Селби заявили о прекращении романтических отношений в своих соцсетях.
„Конец эры. Мы с Рубеном приняли решение расстаться“, — написала актриса и попросила поклонников не досаждать ей и Рубену лишними расспросами.
Исполнительница роли Арьи Старк отметила, что с тех пор, как она встретила Селби, их „связь всегда была важной частью их карьер… и так будет продолжаться“.
Рубен Селби далек от мира большого кино. Он является одним и сооснователей модельного агентства Contact Agency. Компания называет себя „платформой для следующего поколения моделей“.