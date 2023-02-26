Умер старший брат Мадонны, ставший к старости бездомным алкоголиком

О смерти Энтони рассказал муж сестры Мадонны. Джо Генри, женатый на Мелони Чикконе, написал в своем заявлении, что был знаком с родственником поп-звезды с подростковых времен.

„Мой шурин, Энтони Джерард Чикконе, вчера вечером покинул земной мир. Я знаю его с тех пор, как мне исполнилось 15 лет. С нашей юности прошло много лет. Как отмечает брат Дэйв Генри, он был сложным персонажем“, — говорит родственник.

Брат Мадонны прозябал на улице без гроша в кармане. Много лет назад Энтони Чикконе стал бездомным. Он выживал благодаря помощи церкви и благотворительных организаций.

Согласно открытым источникам, оба старших брата Мадонны в юношеском возрасте пристрастились к наркотикам и издевались над сестрой, заложив в будущей звезде отвращение к запрещенным веществам. А в последние годы родственник певицы-миллионерши боролся с алкоголизмом.

Ранее Энтони работал на винном заводе в Мичигане. Предприятие принадлежало отцу Мадонны. По неизвестным широкой общественности причинам мужчина выгнал сына и лишил его не только карьеры, но и дома. Брат знаменитости всегда считал себя слишком гордым, чтобы попросить помощи у сестры.

Напомним, у всемирно известной певицы четыре брата и три сестры: Мартин, Энтони, Пола, Кристофер, Мелани, Дженнифер и Марио. Кристофер Чикконе издал книгу „Жизнь с моей сестрой Мадонной“, чем испортил репутацию певице и ее мужу Гаю Риччи.