Валерия заболела и не может узнать свой диагноз

„Я сначала болела с 5 января, потом подцепила, возможно, „Кракен“ или еще что-то, и вот три недели точно длилось. Я не знаю, что это было, до сих пор не сказали. Мы сдали кровь — кровь идеальная. Сказали, ну какой-то был вирус, какой не знаю. Какой-то странный, очень долгий“, — призналась Валерия.

Также певица призналась, что ее маму с похожими симптомами пришлось госпитализировать. „Я ее в больницу уложила на неделю — у нас был один и тот же вирус. Она: „Нет, нет…“ Я говорю: „Нет, моя дорогая, ты ляжешь в больницу, потому что мне так спокойно и ты будешь в надежных руках“. И прекрасненько — ее там неделю прокапали, пролечили и сегодня уже выписали“, — сказала исполнительница.