Шоубиз
27.02.2023, 14:37

Анне Вески празднует свой день рождения в Рейкьявике: два зайца одним выстрелом

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Сегодня Анне Вески исполнилось 67 лет!
Анне Вески
Анне Вески
ФОТО: Karli Saul

В этом году День независимости Эстонии стал еще более особенным для Анне Вески. Певица улетела в столицу Исландии Рейкьявик с дочерью и двумя внуками. Сегодня она празднует свой 67-ой день рождения. „27 февраля мой день рождения и 1 марта вернемся обратно. Два зайца одним выстрелом“, - рассказала певица в интервью для Kroonika, что насладится и отпуском и днем рождения.

Чем планируете заняться в Рейкьявике? „У нас есть только один свободный день, остальные распланированы. Я, скажем так, ничему не препятствую, просто следую за ними да и мне нравится, когда все продумано заранее“.

Как Анне Вески обычно празднует День независимости Эстонии? „Были времена, когда мы с Бенно (муж Анне Вески Бенно Бельчиков, который скончался 1 мая 2022 года) постоянно ходили на торжественный прием к президенту. В этот раз, однако, вот так. Не может быть каждый раз одно и то же, стоит радовать себя по-разному“.

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