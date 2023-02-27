27.02.2023, 14:37
Анне Вески празднует свой день рождения в Рейкьявике: два зайца одним выстрелом(1)
Сегодня Анне Вески исполнилось 67 лет!
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В этом году День независимости Эстонии стал еще более особенным для Анне Вески. Певица улетела в столицу Исландии Рейкьявик с дочерью и двумя внуками. Сегодня она празднует свой 67-ой день рождения. „27 февраля мой день рождения и 1 марта вернемся обратно. Два зайца одним выстрелом“, - рассказала певица в интервью для Kroonika, что насладится и отпуском и днем рождения.