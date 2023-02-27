Анне Вески празднует свой день рождения в Рейкьявике: два зайца одним выстрелом

Чем планируете заняться в Рейкьявике? „У нас есть только один свободный день, остальные распланированы. Я, скажем так, ничему не препятствую, просто следую за ними да и мне нравится, когда все продумано заранее“.

Как Анне Вески обычно празднует День независимости Эстонии? „Были времена, когда мы с Бенно (муж Анне Вески Бенно Бельчиков, который скончался 1 мая 2022 года) постоянно ходили на торжественный прием к президенту. В этот раз, однако, вот так. Не может быть каждый раз одно и то же, стоит радовать себя по-разному“.