Британские суперзвезды отказываются выступать на коронации Карла III

Чарльз официально станет королем 6 мая, и важной частью торжеств является Коронационный концерт, в котором, как говорят, примут участие „мировые музыкальные иконы и современные звезды“. Тем не менее, похоже, что нескольким артистам, которые соответствуют всем требованиям, пришлось отказаться от этой возможности по целому ряду причин.

Элтон Джон находится в разгаре своего прощального тура, и на лето у него запланированы концерты по всей Европе. Ходили слухи, что Spice Girls собираются воссоединиться на коронации, однако им было слишком сложно внести что-либо определенное в расписание репетиций.

Гарри Стайлс находится в турне уже несколько месяцев, и, похоже, у него слишком плотный график. Также ходят слухи, что Адель пришлось отказаться от участия в мероприятии, хотя неясно, в чем заключается ее причина. Эд Ширан также отказался от выступления на коронации Карла III.

Согласно инсайдам Daily Mail, особенно Карл раздосадован отказом Шираном. При этом сам Эд собирался в эти дни выступать в США и даже утверждает, что не получал никаких приглашений от королевской семьи.