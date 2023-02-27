Британские суперзвезды отказываются выступать на коронации Карла III(2)
Приближается дата коронации короля Карла III, но, согласно сообщениям, он все еще пытается найти музыкантов, которые будет развлекать гостей во время празднования, длящегося целые выходные, — пишет Peopletalk.
Чарльз официально станет королем 6 мая, и важной частью торжеств является Коронационный концерт, в котором, как говорят, примут участие „мировые музыкальные иконы и современные звезды“. Тем не менее, похоже, что нескольким артистам, которые соответствуют всем требованиям, пришлось отказаться от этой возможности по целому ряду причин.
Элтон Джон находится в разгаре своего прощального тура, и на лето у него запланированы концерты по всей Европе. Ходили слухи, что Spice Girls собираются воссоединиться на коронации, однако им было слишком сложно внести что-либо определенное в расписание репетиций.
Гарри Стайлс находится в турне уже несколько месяцев, и, похоже, у него слишком плотный график. Также ходят слухи, что Адель пришлось отказаться от участия в мероприятии, хотя неясно, в чем заключается ее причина. Эд Ширан также отказался от выступления на коронации Карла III.
Согласно инсайдам Daily Mail, особенно Карл раздосадован отказом Шираном. При этом сам Эд собирался в эти дни выступать в США и даже утверждает, что не получал никаких приглашений от королевской семьи.