ФОТО | Семен Слепаков выступил в Таллинне и пошутил про Каю Каллас

На концерте Слепаков исполнил свои известные, полюбившиеся публике хиты, а также новые актуальные шедевры. Также прозвучала небольшая шутка про премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Слепаков рассказывал, как он обычно готовится к концертам и спрашивает у организаторов, что интересного в стране происходит, на какие темы можно шутить, а на какие нельзя. Тогда ему сказали, что эстонского премьер министра Каю Каллас в народе язвительно называют первыми двумя буквами имени и фамилии - „КаКа“, но так лучше не шутить.

Артист же пошутил в ответ, что это вообще милое детское слово по сравнению в с тем, как называют президента РФ Владимира Путина. Зато если его кто-то так назовет, то за это из Эстонии не выгонят, а наоборот - пригласят в страну.

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