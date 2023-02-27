ФОТО | Семен Слепаков выступил в Таллинне и пошутил про Каю Каллас(54)
26 февраля на сцене концертного дома Alexela выступил российский артист Семен Слепаков - в прошлом капитан прославленной команды КВН „Сборная Пятигорска“, сегодня — один из самых топовых продюсеров, шоу-раннер, комедийный актер и исполнитель собственных песен.
На концерте Слепаков исполнил свои известные, полюбившиеся публике хиты, а также новые актуальные шедевры. Также прозвучала небольшая шутка про премьер-министра Эстонии Каю Каллас.
Слепаков рассказывал, как он обычно готовится к концертам и спрашивает у организаторов, что интересного в стране происходит, на какие темы можно шутить, а на какие нельзя. Тогда ему сказали, что эстонского премьер министра Каю Каллас в народе язвительно называют первыми двумя буквами имени и фамилии - „КаКа“, но так лучше не шутить.
Артист же пошутил в ответ, что это вообще милое детское слово по сравнению в с тем, как называют президента РФ Владимира Путина. Зато если его кто-то так назовет, то за это из Эстонии не выгонят, а наоборот - пригласят в страну.