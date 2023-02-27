Дочь Александра Малинина Устинья выходит замуж
Дочь Александра и Эммы Малининых предпочитает не делиться подробностями личной жизни, а сегодня неожиданно стало известно, что она выходит замуж, — радуется „СтарХит“.
Избранника звездной наследницы зовут Зак, он работает в Лондоне. Здесь Устинья, к слову, учится в Академии музыки. По всей видимости, возлюбленный дочери Малинина — обеспеченный человек, ведь он порадовал ее брендовым помолвочным кольцом с крупным камнем.
„Я сказала „да“!“ — расчувствовалась 22-летняя блондинка, продемонстрировав в соцсети заветное украшение.
Теперь подписчикам Малиной остается только догадываться, когда пара сыграет свадьбу. „Вот это новость! Мне казалось, что Устинья еще совсем молоденькая, ну а как в такую красавицу не влюбиться! Если даже и мы любуемся ею!“; „Какая прекрасная новость! Поздравляю тебя, моя хорошая! Безумно рада! Будьте неприлично счастливы, страстно любите и бесконечно уважайте друг друга!“ — делится поздравлениями публика.