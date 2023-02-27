„Творческая неудача“: Новый рижский театр отменил премьеру с Чулпан Хаматовой

Премьера спектакля была запланирована на этой неделе. В спектакле, основанном на повести Николая Гоголя „Старосветские помещики“, должны были играть Чулпан Хаматова, Гундар Аболиньш и Каспар Знотиньш. Предполагалось, что Хаматова в спектакле будет говорить на латышском языке.

„Новый Рижский театр отменяет спектакль „Гоголь. Nature morte“, потому что в этот раз у нас не получилось. Творческая неудача. В театре (как и в жизни) такое иногда случается“, - сказано в заявлении театра на Facebook.

Все запланированные спектакли отменены. Билеты будут возвращены в течение десяти дней, а владельцы билетов на отмененные спектакли получат код, который компенсирует комиссию Biļešu Paradīze и даст им возможность купить билеты на спектакли JRT в этом сезоне со скидкой 5%, сообщили в театре.

Это должна была быть первая постановка JRT в новом году и последняя в этом сезоне.