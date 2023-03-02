Организатор концертов: „В Эстонию могут спокойно приезжать и выступать лишь те русскоговорящие артисты, которые получили статус „иностранного агента“".
На сегодняшний день на территорию Европы не сможет въехать практически никто из артистов Беларуси и России. После февральских событий 2022 года во многих странах появился чёрный список нежелательных лиц, которым запрещено совершать въезд на территорию того или иного государства. Например, в Латвии также был открыт свой список, который министр внутренних дел и глава МИД могут пополнять.
К сожалению, мы живем в тех реалиях, когда в Эстонию могут спокойно приезжать и выступать лишь те русскоговорящие артисты, которые получили статус „иностранного агента“. Моим коллегам по концертной деятельности сразу пачками пришлось отменять аншлаговые концерты Гагариной, Киркорова и других артистов, которые оказались первыми в „черном списке“. В странах Балтии также появилось терминология „нерукопожатный артист“, который на десятки лет не увидит балтийских земель. И власти той или иной страны уделяют особое внимание этому термину.
Как будет с концертами тех артистов, которые не высказались по поводу событий, никто не знает. Но что-то мне подсказывает, что несколько десятилетий должно пройти, чтобы эта история изменилась в лучшую сторону. Если мы посмотрим на ситуацию с другой стороны, то увидим, что организаторы в странах Балтии стараются акцентировать своё внимание на европейских артистах и западных музыкантах. Это большие концертные туры, фестивали, форумы, конкурсы и семинары с участниками из-за рубежа.
Лев с 2014 года представляет компанию „Balticevents.info“, которая сотрудничает с артистами из разных стран по сегодняшний день.
Доход организатора
Доход организатора постоянно зависит от продаж билетов или спонсоров. На сегодняшний день найти спонсора — это все равно, что найти клад.
Что касается продаж билетов. Сегодня у тебя аншлаг, и ты в плюсе. А завтра твой артист уже не такой актуальный, как раньше, плюс сокращения на работе, повышение цен на коммунальные услуги, подорожание концертных площадок, повышение кредитных ставок, пониженный интерес к артисту или много разных других факторов, которые влияют на продажи. Соответственно, маленькие продажи делают меньше доход. Всё логично.
Множество организаторов попросту ушло в тень из-за повышения цен и нерентабельности концертного бизнеса. Организаторам не хочется делать ради того, чтобы просто делать, и еще к тому же уходить в минус.
Сейчас также сократилось число организаторов концертов, которые плотно сотрудничали с артистами из России и Беларуси, так как политическая ситуация просто-напросто не даст тем артистам пересечь границу стран Балтии, да и многие из них уже не желательны в этих странах.
Артисты из Украины
Что касается украинских артистов, увы, продажи показывают, что украинский музыкант уже менее востребован. Кто-то не ходит на концерты благотворительного характера, так как устал от повседневной политики. Ну и балтийские страны не могут по определению делать хорошие сборы на одном и том же артисте два-три раза за год, даже если концерт коммерческий, без военной тематики. Ну и, конечно, есть популярный феномен переносов и отмен концертов, когда мероприятия заявлены, билеты распроданы, а концерт переносится по эмиграционным моментам, и люди просто перестают верить, что он состоится.
Другими словами, сейчас человек очень тщательно подходит к выбору мероприятий и покупке билетов.