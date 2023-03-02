Организатор концертов: „В Эстонию могут спокойно приезжать и выступать лишь те русскоговорящие артисты, которые получили статус „иностранного агента“".

К сожалению, мы живем в тех реалиях, когда в Эстонию могут спокойно приезжать и выступать лишь те русскоговорящие артисты, которые получили статус „иностранного агента“. Моим коллегам по концертной деятельности сразу пачками пришлось отменять аншлаговые концерты Гагариной, Киркорова и других артистов, которые оказались первыми в „черном списке“. В странах Балтии также появилось терминология „нерукопожатный артист“, который на десятки лет не увидит балтийских земель. И власти той или иной страны уделяют особое внимание этому термину.

Как будет с концертами тех артистов, которые не высказались по поводу событий, никто не знает. Но что-то мне подсказывает, что несколько десятилетий должно пройти, чтобы эта история изменилась в лучшую сторону. Если мы посмотрим на ситуацию с другой стороны, то увидим, что организаторы в странах Балтии стараются акцентировать своё внимание на европейских артистах и западных музыкантах. Это большие концертные туры, фестивали, форумы, конкурсы и семинары с участниками из-за рубежа.

Лев с 2014 года представляет компанию „Balticevents.info“, которая сотрудничает с артистами из разных стран по сегодняшний день.



Доход организатора

Доход организатора постоянно зависит от продаж билетов или спонсоров. На сегодняшний день найти спонсора — это все равно, что найти клад.

Что касается продаж билетов. Сегодня у тебя аншлаг, и ты в плюсе. А завтра твой артист уже не такой актуальный, как раньше, плюс сокращения на работе, повышение цен на коммунальные услуги, подорожание концертных площадок, повышение кредитных ставок, пониженный интерес к артисту или много разных других факторов, которые влияют на продажи. Соответственно, маленькие продажи делают меньше доход. Всё логично.

Множество организаторов попросту ушло в тень из-за повышения цен и нерентабельности концертного бизнеса. Организаторам не хочется делать ради того, чтобы просто делать, и еще к тому же уходить в минус.