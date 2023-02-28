Меладзе и Брежнева выставили на продажу особняк под Москвой

Огромное трехэтажное здание, расположенное в элитном поселке „Миллениум парк“, и площадью в 700 квадратных метров появилось на одном из сайтов по продаже недвижимости. О владельцах не говорится, но в интерьерах угадывается бывшее гнездышко продюсера и солистки группы „ВИА Гра“.

Поклонники помнят, как Вера Брежнева несколько раз в деталях рассказывала о ремонте, а также демонстрировала шикарную люстру в гостиной. Интересно, что в объявлении изначально написано, что дом хотели сдавать в аренду. „Да, хотели сдавать, но теперь продают. 299 миллионов рублей (почти 3,8 млн евро) под ключ, 36 соток участок, три этажа“, — подтвердил риэлтор.

Что же покупатель получит за такие деньги? Первый этаж — это огромная гостиная с панорамными окнами, вторым светом и камином. Также там расположилась кухня-столовая, спальня, гараж и два санузла. Если подняться по лестнице на второй этаж, то там можно обнаружить три спальни с гардеробными. Третий этаж — мансарда.

На данный момент у объявления не так много просмотров. Дело в том, что рынок элитной недвижимости сейчас сильно просел — об этом на каждом углу твердят эксперты. Более того, продать такой дом будет очень тяжело, так как многие известные бизнесмены и богатые люди покинули страну и теперь стараются избавиться от недвижимости.