Умер сценарист „Короля Льва“ и „Мулан“ Барни Мэттинсон

Мэттинсон был последним штатным сотрудником Walt Disney Studios, который работал в компании, когда Уолт Дисней все еще управлял ей. „В 18 лет он последовал за своей мечтой работать в Walt Disney Animation Studios, и почти 70 лет он жил этой мечтой каждый день, вдохновляя всех нас“, — высказался режиссер „Райи и последнего дракона“ Дон Холл.