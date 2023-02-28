28.02.2023, 13:30
Умер сценарист „Короля Льва“ и „Мулан“ Барни Мэттинсон
ФОТО: Youtube
Аниматор, режиссер, продюсер и художник-сказочник Барни Мэттинсон скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Deadline.
Мэттинсон был последним штатным сотрудником Walt Disney Studios, который работал в компании, когда Уолт Дисней все еще управлял ей. „В 18 лет он последовал за своей мечтой работать в Walt Disney Animation Studios, и почти 70 лет он жил этой мечтой каждый день, вдохновляя всех нас“, — высказался режиссер „Райи и последнего дракона“ Дон Холл.
Мэттинсон выступил как ключевой член команды сценаристов проектов Disney, включая „Аладдина“, „Красавицу и чудовище“, „Короля льва“, „Покахонтас“, „Тарзана“ и „Мулан“.