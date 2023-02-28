В России попросили признать Лайму Вайкуле иностранным агентом

Общественник напомнил, что в недавнем выступлении в Тель-Авиве артистка дала обещание приезжать на Украину и петь вживую, а также передала микрофон женщине из коллектива, стоящей рядом, в который та „прокричала лозунг украинских националистов“.

Бородин также напомнил об интервью Вайкуле, в котором она раскритиковала российскую власть и развязанную ей войну. Кроме того, певица заявила, что якобы „содержала весь Советский Союз“, а ее коллега Алла Пугачева „тащила на плечах всю Россию».

Загвоздка в том, что иностранным агентом в России можно признать только гражданина России, но никак не Латвии.