В России попросили признать Лайму Вайкуле иностранным агентом(1)
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в российский Минюст с требованием признать иностранным агентом певицу Лайму Вайкуле, поддержавшую Украину на концерте в Израиле, передает Life.
Общественник напомнил, что в недавнем выступлении в Тель-Авиве артистка дала обещание приезжать на Украину и петь вживую, а также передала микрофон женщине из коллектива, стоящей рядом, в который та „прокричала лозунг украинских националистов“.
Бородин также напомнил об интервью Вайкуле, в котором она раскритиковала российскую власть и развязанную ей войну. Кроме того, певица заявила, что якобы „содержала весь Советский Союз“, а ее коллега Алла Пугачева „тащила на плечах всю Россию».
Загвоздка в том, что иностранным агентом в России можно признать только гражданина России, но никак не Латвии.