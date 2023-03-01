Звезда МХТ Ворожцов посетовал, что детям до сих пор не удалось увидеть родной для него Таллинн(2)
Актер МХТ имени Чехова Павел Ворожцов в интервью „Газете.Ru“ выразил сожаление в связи с тем, что его дети до сих пор не смогли воочию увидеть город Таллинн, где родился артист.
„Мне больно от того, что мои дети до сих пор не видели этот сказочный город Таллинн. В 2020 году как раз была возможность совместить туристическую поездку с деловой, и я уже почти оказался там, но началась пандемия. А сейчас у меня не получается ездить — то времени нет, то обстоятельства не позволяют. Будем надеяться, что когда-нибудь все случится“, — поделился Ворожцов.
Он также признался, что театры в Эстонии и России не сильно отличаются друг от друга: „Принципиальной разницы нет. Театр тем и уникален, что может быть хоть в России, хоть в Эстонии, хоть в пещере, хоть на Луне. Расстилается коврик, и два актера выходят на сцену — вот тебе и театр. В Таллинне и в Эстонии в целом есть единственный русский драматический театр, и у него нет здоровой конкуренции, он варится в собственном соку. Конечно, туда приезжают режиссеры из многих городов России, но русскоязычная сцена ограничена одним театром. Впрочем, там есть много очень сильных эстонских театров“.