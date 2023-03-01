ФОТО | Вчера в Таллинне с аншлагом прошел концерт стендапера Поперечного

„Возможно, я уже со временем забываю нюансы, но по моим ощущениям в Таллине сегодня прошел один из самых еб*йших и заряженных концертов за всю мою жизнь!🔥

Полторы тысячи человек и почти два с половиной часа материала пролетели супер незаметно. С удовольствием приеду к вам ещё, спасибо за вашу энергию и смех!!!“ - написал Данила у себя в Инстаграме.