ФОТО | Вчера в Таллинне с аншлагом прошел концерт стендапера Поперечного(5)
Стендапер Данила Поперечный в концертном зале Alexela собрал полторы тысячи человек - места были распроданы даже на балконе. Выступление артиста прошло вчера вечером, 28 февраля. Смотри, как это было!
„Возможно, я уже со временем забываю нюансы, но по моим ощущениям в Таллине сегодня прошел один из самых еб*йших и заряженных концертов за всю мою жизнь!🔥
Полторы тысячи человек и почти два с половиной часа материала пролетели супер незаметно. С удовольствием приеду к вам ещё, спасибо за вашу энергию и смех!!!“ - написал Данила у себя в Инстаграме.
„Концерт просто пушка“, „Спасибо, в Таллинне стало чуток теплее“, „Это было офигенно“, „Дякую за виступ“, — ответили взаимностью зрители.
Скандально известный комик и блогер, 28-летний Данила Поперечный, из-за войны уехал из России. Он эмигрировал в США вместе со своей супругой Полиной. Впрочем, для этого паре даже пришлось в короткие сроки зарегистрировать свои отношения. Сейчас Поперечный гастролирует по Европе и США с новой программой „Веселая жизнь“.