Шоубиз
01.03.2023, 13:46

Раймонд Паулс рассказал, как „выпросил“ у Галкина билеты на его концерт

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Раймонд Паулс
Раймонд Паулс
ФОТО: Youtube

Народный артист СССР Раймонд Паулс рассказал в беседе с изданием „Абзац“ об отношениях с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Паулс признался, что редко общается с Пугачевой и Галкиным. Однако он с большим уважением относится к артистам и старается с ними поддерживать дружеские связи.

По словам артиста, Галкин планирует провести концерт в Юрмале летом 2023 года. Композитор добавил, что уже „выпросил“ у звезд два билета на выступление пародиста.

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