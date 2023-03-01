01.03.2023, 13:46
Раймонд Паулс рассказал, как „выпросил“ у Галкина билеты на его концерт(1)
ФОТО: Youtube
Народный артист СССР Раймонд Паулс рассказал в беседе с изданием „Абзац“ об отношениях с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
Паулс признался, что редко общается с Пугачевой и Галкиным. Однако он с большим уважением относится к артистам и старается с ними поддерживать дружеские связи.
По словам артиста, Галкин планирует провести концерт в Юрмале летом 2023 года. Композитор добавил, что уже „выпросил“ у звезд два билета на выступление пародиста.