Опять на грани развода? Оксана Самойлова улетела на отдых без Джигана „в максимально странном состоянии“

Супруг звезды Джиган не был замечен на кадрах. Она не стала комментировать причину отсутствия возлюбленного, но впервые заговорила и проблемах в отношениях с рэпером. „Я сейчас нахожусь в максимально странном состоянии и не могу быть до конца откровенной с вами. Но, я думаю, вы и так все понимаете. И какое счастье, что у меня есть такая прекрасная поддерживающая семья“, — написала Самойлова в личном блоге.