01.03.2023, 16:15
Опять на грани развода? Оксана Самойлова улетела на отдых без Джигана „в максимально странном состоянии“
ФОТО: Youtube
Блогерша и модель Оксана Самойлова улетела в Сочи вместе с детьми. Об этом она рассказала в Instagram.
Супруг звезды Джиган не был замечен на кадрах. Она не стала комментировать причину отсутствия возлюбленного, но впервые заговорила и проблемах в отношениях с рэпером. „Я сейчас нахожусь в максимально странном состоянии и не могу быть до конца откровенной с вами. Но, я думаю, вы и так все понимаете. И какое счастье, что у меня есть такая прекрасная поддерживающая семья“, — написала Самойлова в личном блоге.
Ранее стало известно, что Джиган проходил лечение в психиатрической клинике. Причём супруга его там даже не навещала.
Последнее семейное фото в Инстаграме Самойловой вышло месяц назад и это было воспоминание о январском отдыхе в Израиле.