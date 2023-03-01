Просадивший свои миллионы Даня Милохин жалуется на безденежье

Еще пару лет назад продюсер Милохина заявлял, что его подопечный не умеет распоряжаться деньгами и буквально пускает их на ветер. Сейчас Дане приходится особенно туго в материальном плане, но он все равно не унывает.

„То, что я уехал из России — вот что повлияло! У меня нет рекламы вообще! Зарабатываю ноль, реально ноль. Зато у меня есть друзья. Я не откладывал никогда, всегда тратил“, — признался 21-летний блогер в интервью Bugatti podcast.

„На ИП моем 70 тысяч рублей. На одной карте — тысяч 200 рублей, на другой — тысяч 150 (суммарно — около 4200 евро). Это все мои деньги, которые я сейчас имею. Я вс` вложил в себя“, — разоткровенничался он.

При этом Даня Милохин не планирует возвращаться в РФ, в его планах продолжить путешествие по миру.