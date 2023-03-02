По неподтвержденным данным в Израиле обворовали дом Пугачевой и Галкина

По словам Жигаловой, подписчики из Израиля рассказали о неприятном событии, которое случилось в жизни Галкина и Пугачёвой. Они якобы точно знают, что грабители „перевернули“ весь дом звездной пары и забрали оттуда все ценное.

„Жизнь Аллы Пугачёвой в Израиле не такая сказочная, как пытаются показать. Местные подписчики пишут нам, что дом певицы в Кесарии ограбили. Воры взломали камеры видеонаблюдения, после чего украли ценные вещи и деньги на сумму 500 тысяч долларов. Делом занимается полиция“, — заявила Жигалова.

Ни Пугачёва, ни Галкин эту информацию не прокомментировали.