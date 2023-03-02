Букингемский дворец выселил Гарри и Меган Маркл из их резиденции

Усадьба Фрогмор с десятью спальнями расположена на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир. Право пользования усадьбой Гарри и Меган Маркл предоставила несколько лет назад Елизавета II.

Букингемский дворец велел паре покинуть резиденцию в январе, спустя несколько дней после того, как вышла автобиографическая книга принца Гарри „Spare“ («Запасной“). В мемуарах Гарри среди прочего рассказал, как ссорился с семьей.

По данным таблоида Sun, усадьбу Фрогмор может занять принц Эндрю, который сейчас живет в расположенной по соседству резиденции Ройал-Лодж (в ней 31 спальня). Британские СМИ утверждают, что король Карл III намерен сократить ежегодные выплаты принцу Эндрю, из-за чего тот, скорее всего, не сможет жить в Ройал-Лодж.