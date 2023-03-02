Шоубиз
02.03.2023, 11:00

Букингемский дворец выселил Гарри и Меган Маркл из их резиденции

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Commonwealth Day Service
Commonwealth Day Service
ФОТО: Anwar Hussein/SIPA

Букингемский дворец решил выселить принца Гарри и его супругу Меган Маркл из усадьбы Фрогмор, их резиденции в Великобритании. Эту информацию BBC News подтвердил представитель супругов.

Усадьба Фрогмор с десятью спальнями расположена на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир. Право пользования усадьбой Гарри и Меган Маркл предоставила несколько лет назад Елизавета II.

Букингемский дворец велел паре покинуть резиденцию в январе, спустя несколько дней после того, как вышла автобиографическая книга принца Гарри „Spare“ («Запасной“). В мемуарах Гарри среди прочего рассказал, как ссорился с семьей.

По данным таблоида Sun, усадьбу Фрогмор может занять принц Эндрю, который сейчас живет в расположенной по соседству резиденции Ройал-Лодж (в ней 31 спальня). Британские СМИ утверждают, что король Карл III намерен сократить ежегодные выплаты принцу Эндрю, из-за чего тот, скорее всего, не сможет жить в Ройал-Лодж.

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