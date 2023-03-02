Верка Сердючка не выступит в Таллинне 5 марта: Андрей Данилко находится в опасном состоянии

„У Андрея Данилко (Верка Сердючка), на фоне ларингита, произошло кровоизлияние в голосовую связку. Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель. В связи с этим, менежмент артиста, по предписанию врачей, сдвигает Европейский тур на два месяца вперед. До 3-го марта будет объявлена новая дата, когда состоится концерт Верки Сердючки & Band на сцене Alexela Kontserdimaja. Все билеты будут действительны на новую дату.

Обменивать на новые нет необходимости. Мы приносим свои извинения за возможные неудобства связанные с переносом и просим сохранить билеты, чтобы насладится в полной мере шоу-концертом Верки Сердючки уже весной этого года! Если новая дата вам не подходит, то вы можете сдать билет прислав запрос с данными на info@piletilevi.ee до 20-го марта включительно“.