Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник. Утверждается, что инцидент произошел 2 марта. По данным источника, Вербицкая за рулем иномарки столкнулась с КАМАЗом.
По словам директора и дочери Вербицкой, Инны Дудовой, КАМАЗ задел машину при перестроении, однако никто не пострадал. „Действительно, Лариса попала в аварию. ДТП произошло на Профсоюзной улице. КАМАЗ при перестроении задел машину Ларисы. Пострадавших нет“, — сказала она.