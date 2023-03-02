Шоубиз
02.03.2023, 17:30

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП

 
Лариса Вербицкая
Лариса Вербицкая
ФОТО: Youtube

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник. Утверждается, что инцидент произошел 2 марта. По данным источника, Вербицкая за рулем иномарки столкнулась с КАМАЗом.

По словам директора и дочери Вербицкой, Инны Дудовой, КАМАЗ задел машину при перестроении, однако никто не пострадал. „Действительно, Лариса попала в аварию. ДТП произошло на Профсоюзной улице. КАМАЗ при перестроении задел машину Ларисы. Пострадавших нет“, — сказала она.

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