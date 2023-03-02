Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник. Утверждается, что инцидент произошел 2 марта. По данным источника, Вербицкая за рулем иномарки столкнулась с КАМАЗом.