Русский театр едет на гастроли в Нарву

Это первая постановка на русском языке пьесы современного латышского автора Расы Бугавичуте-Пеце. Премьера в Русском театре прошла в декабре, чуть позже к этому материалу обратился и Linnateater. В Латвии Бугавичуте-Пеце снискала известность и признание театрального сообщества как драматург, умеющий образно и точно отражать „приметы времени“. Ее пьесы часто и успешно ставят не только на родине.

В основанной на реальных событиях пьесе „Мальчик, который видел в темноте“, проявляются неожиданные грани привычных жизненных ситуаций. Самый обычный ребенок оказывается заложником жизненной ситуации – оба его родителя слепы. Их мир погружен в физическую темноту, но насыщен впечатлениями и эмоциями не меньше, чем мир видящих. В нем есть место радости и веселью, ярким эмоциям и острым чувствам. Но какие чувства испытывает ребенок? Неужели вся его жизнь — это долг? Или, наоборот, признание в любви родителям, пусть и через вынужденное взросление?

Спектакль поставил художественный руководитель Рижского русского театра им. Михаила Чехова Сергей Голомазов. По словам режиссера, эта светлая и грустная история косвенно затрагивает каждого, кто задумывался о понятии „долг перед родителями“.

„Спектакль „Мальчик, который видел в темноте“ стал второй постановкой Голомазова в Русском театре в Таллинне – юбилейный сезон был открыт его музыкальным спектаклем „Обыкновенное чудо“.

В спектакле заняты: Александр Жиленко, Татьяна Егорушкина, Дмитрий Кордас, Лариса Саванкова, Сергей Фурманюк, Марина Малова, Александр Домовой, Марика Отса, Сергей Черкасов.