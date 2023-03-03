Спектакль-хит „Макбет“ будет сыгран дополнительно в октябре и январе

Дополнительные спектакли „Макбет“ будут сыграны в концертном зале „Эстония“ 5, 6, 7, 9, 10 и 11 октября 2023 года и 7, 8, 9, 11, 12 и 13 января 2024 года.

„Макбет“ – это совместная продукция Эстонского театра драмы, Эстонского национального симфонического оркестра и Eesti Kontsert, созданная постановщиками Эне-Лийс Семпер, Тийтом Оясоо и дирижером Олари Эльтсом. В масштабном проекте задействованы Эстонский национальный симфонический оркестр и блистательный актерский ансамбль.

Трагедия Шекспира „Макбет“ – это история властолюбца, заново переосмысленная создателями спектакля. Вот как об этом пишет театральный критик Борис Тух: „Вся эта воля владеть миром, заставлять его жить „по моему хотению“ – безнадежная архаика, остатки средневекового варварства, в сторону которого опасно кренится наш мир“.

„Постановка Макбета говорит о мире и времени на другом уровне и другими выразительными средствами. По своему жанру она не может быть отнесена к театру жестокости, но мир, в котором все происходит, по сути своей и есть театр жестокости, персонажи которого стали марионетками, подчиняющимися не знающей преград в пространстве злой воле“, – отмечает критик.

„Проклятая“ шотландская пьеса Шекспира усилена уникальным музыкальным языком композитора Лепо Сумера. В спектакле звучит его сочинение „Pikseloits“ (1983) и фрагменты симфоний №1 (1981), №2 (1984), №3 (1988), №4 (1992), № 5 (1995), № 6 (2000). Помимо творчества Сумера, в постановке звучит музыка Джея Шварца „Music for Orchestra I“ (2005) для струнного оркестра.

Режиссеры, художники-постановщики и авторы видео-оформления спектакля – Эне-Лийс Семпер и Тийт Оясоо, дирижер и музыкальный руководитель – Олари Эльтс, художник по свету – Юсси Русканен (Финляндия).