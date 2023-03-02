30 марта в концертном зале Cathouse состоится творческий вечер Леонида Парфенова

Леонид Парфенов относится к тому созвездию ярких личностей, которые создавали телевизионную журналистику в девяностых годах. Люди старшего поколения помнят его по золотой эпохе НТВ, а молодежь подписывается на YouTube-канал „Парфенон“, где Леонид продолжает проводить параллели между эпохами и покорять зрителей своей мудростью и широтой взгляда на мир.