ФОТО | На крупнейшем покерном фестивале в отеле Hilton Tallinn Park были замечены эстонские знаменитости

Стартовавший в День независимости Эстонской Республики и проходящий уже восьмой год крупнейший покерный фестиваль в Эстонии и в северном регионе ежегодно собирает за покерными столами около тысячи игроков, которые имеют возможность участвовать в более чем пятидесяти турнирах.

На вчерашнем вечере знаменитостей в рамках фестиваля свои умения и удачу испытали музыканты Уудо Сепп, Теэле Вийра, Лаура Пыльдвере, Яан Пехк, Yasmyn, Индрек „Summer“ Раадик и Сильвер Лаас, актёры Индрек Таальмаа и Лийна Тенносаар, адвокат Роберт Сарв, ведущие Роберт Рооль, Эркки Сарапуу и Рауно Мяркс, танцор Майрольд Миллерт и композитор Прийт Паюсаар. Музыкальным выступлением участников поприветствовала певица Yasmyn.

Дальше всех в состязании прошёл актёр Индрек Таальмаа, который достиг призового 15-ого места из более чем 300 игроков с сопутствующим выигрышем 670 евро. Сюрпризом вечера стал певец Уудо Сепп, который научился играть в покер всего днём ранее – в условиях жёсткой конкуренции он как новичок достиг 17-ого места и получил призовую сумму в 530 евро. Хороший результат был и у музыканта Индрека Раадика – 37 место и выигрыш в 260 евро.

Помимо эстонских звезд, на прошедшем во вторник вечере знаменитостей были и финские звёзды светской хроники: диджей Аманда Харкимо, телезвезда Антти Курхинен, модель Ким Херольд, светская львица Ээва Малин, генеральный директор финского конкурса красоты Суннева Съёрген, предприниматель Джетро Ростедт и кинопродюсер Маркус Селин. Среди финских знаменитостей дальше всех продвинулся Маркус Селин, заняв 58 место.

Турнир, который длился 9 часов, выиграл эстонец Марк Метсла, который покинул покерный стол с трофеем победителя и 7858 евро.