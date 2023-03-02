02.03.2023, 20:20
ФОТО | Что случилось? Керсти Кальюлайд передвигается на костылях(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
На приеме у президента Керсти Кальюлайд ходила на собственных ногах, но через несколько дней после торжества вместо этого передвигается на костылях. Что случилось с бывшим президентом за несколько дней?
В среду Керсти Кальюлайд опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой она опирается на костыли. Кальюлайд объяснила своим подписчикам, что с ней случилось и почему она вынуждена пользоваться костылями.
„На самом деле все неплохо, мениск хотела подлечить“, — успокоила Керсти Кальюлайд своих подписчиков в социальных сетях и объяснила, почему какое-то время она будет передвигаться на костылях.
„Скоро я обязательно снова буду активно двигаться“, — пообещала она в Instagram.