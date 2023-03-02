Шоубиз
02.03.2023, 20:20

ФОТО | Что случилось? Керсти Кальюлайд передвигается на костылях

 (14)
Kersti Kaljulaid tuli vabariigi presidendi vastuvõtule pojaga.
Kersti Kaljulaid tuli vabariigi presidendi vastuvõtule pojaga.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

На приеме у президента Керсти Кальюлайд ходила на собственных ногах, но через несколько дней после торжества вместо этого передвигается на костылях. Что случилось с бывшим президентом за несколько дней?

В среду Керсти Кальюлайд опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой она опирается на костыли. Кальюлайд объяснила своим подписчикам, что с ней случилось и почему она вынуждена пользоваться костылями.

„На самом деле все неплохо, мениск хотела подлечить“, — успокоила Керсти Кальюлайд своих подписчиков в социальных сетях и объяснила, почему какое-то время она будет передвигаться на костылях.

„Скоро я обязательно снова буду активно двигаться“, — пообещала она в Instagram.

Оставить комментарий Читать комментарии (14)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии