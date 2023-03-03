Шоубиз
03.03.2023, 12:05

Олег Газманов задолжал Латвии налог за юрмальскую недвижимость

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Олег Газманов
Олег Газманов
ФОТО: Youtube

Поддерживающий Путина и внесенный Латвией в черный список певец Олег Газманов жалуется в СМИ, что юрмальская квартира стала для него мертвым грузом, однако все связанные с недвижимостью расходы он покрывает. Как удалось выяснить Delfi.lv, на самом деле квартира принадлежит жене Газманова Марине и на недвижимости „висит“ налоговый долг.

Газманов стал персоной нон грата в 2014 году, когда министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс внёс его в черный список вместе с Иосифом Кобзоном и другими артистами, поддержавшими захват Крыма Россией. За несколько лет до этого исполнитель приобрел квартиру в Юрмале, по соседству с жильём других российских звёзд.

С тех пор Газманов регулярно жалуется в СМИ, что несмотря на шенгенскую визу, ему не не разрешают посещать свою квартиру и, более того, продать ее или хотя бы сдать в аренду. В одном из интервью певец даже пообещал подать в суд на Латвию о взыскании моральной компенсации. Квартиру в Дзинтари он якобы подарил жене, но сейчас горько сожалеет об этом шаге.

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