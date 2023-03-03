03.03.2023, 12:05
Олег Газманов задолжал Латвии налог за юрмальскую недвижимость(4)
ФОТО: Youtube
Поддерживающий Путина и внесенный Латвией в черный список певец Олег Газманов жалуется в СМИ, что юрмальская квартира стала для него мертвым грузом, однако все связанные с недвижимостью расходы он покрывает. Как удалось выяснить Delfi.lv, на самом деле квартира принадлежит жене Газманова Марине и на недвижимости „висит“ налоговый долг.
Газманов стал персоной нон грата в 2014 году, когда министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс внёс его в черный список вместе с Иосифом Кобзоном и другими артистами, поддержавшими захват Крыма Россией. За несколько лет до этого исполнитель приобрел квартиру в Юрмале, по соседству с жильём других российских звёзд.