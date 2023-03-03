Олег Газманов задолжал Латвии налог за юрмальскую недвижимость

Газманов стал персоной нон грата в 2014 году, когда министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс внёс его в черный список вместе с Иосифом Кобзоном и другими артистами, поддержавшими захват Крыма Россией. За несколько лет до этого исполнитель приобрел квартиру в Юрмале, по соседству с жильём других российских звёзд.

С тех пор Газманов регулярно жалуется в СМИ, что несмотря на шенгенскую визу, ему не не разрешают посещать свою квартиру и, более того, продать ее или хотя бы сдать в аренду. В одном из интервью певец даже пообещал подать в суд на Латвию о взыскании моральной компенсации. Квартиру в Дзинтари он якобы подарил жене, но сейчас горько сожалеет об этом шаге.