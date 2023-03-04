04.03.2023, 19:01
Кроме особняка под Москвой Константин Меладзе продает элитную виллу в Крыму(2)
ФОТО: Youtube
Вслед за новостями о трудностях, возникших у Константина Меладзе и его супруги Веры Брежневой при продаже элитного трёхэтажного особняка в Подмосковье появилась новость о том, что украинский продюсер пытается избавиться и от недвижимости в Крыму. Об этом сообщает „Рамблер“.
По данным Telegram-канала ЧХК, размеры двухэтажной виллы такие же - 700 квадратных метров. Плюс бассейн на земельном участке в 12 гектаров. Цена такая же - 300 миллионов рублей. Находится чудо архитектуры в коттеджном посёлке „Вилла роз“ рядом с „Артеком“ (недалеко от Ялты).
Сам Меладзе и Вера Брежнева перебрались в Италию. Похоже, в Россию в ближайшем будущем они возвращаться не планируют.