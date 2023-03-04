Кроме особняка под Москвой Константин Меладзе продает элитную виллу в Крыму

Вслед за новостями о трудностях, возникших у Константина Меладзе и его супруги Веры Брежневой при продаже элитного трёхэтажного особняка в Подмосковье появилась новость о том, что украинский продюсер пытается избавиться и от недвижимости в Крыму. Об этом сообщает „Рамблер“.